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В Україні через сніговий циклон без світла більше тисячі населених пунктів, найгірше на півдні

Фото: в Україні знеструмлено більше тисячі населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через негоду, яка не вщухає в Україні, станом на ранок 9 січня знеструмлено 1025 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За даними прес-служби, через шквальний вітер, обледеніння ліній найбільше відключень у Дніпропетровській,  Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

У Дніпропетровській області без електропостачання майже 29 тисяч споживачів у 324 населених пунктах, в Одеській області знеструмлено 268 населених пунктів, у Миколаївській - 215, у Кіровоградській області - 146 населених пунктів.

Також є відключення в Запорізькій - 59 населених пунктів, Херсонській (14), Чернігівській (9) і Чернівецькій областях.

"Аварійні бригади в постраждалих від негоди регіонах переведено на цілодобовий режим роботи. Туди направляється додаткова техніка з інших областей. Проте роботу та пересування ускладнює ожеледь", - йдеться в повідомленні.

Негода в Україні

Нагадаємо, в Україні 9 січня очікуються складні погодні умови: сильний сніг та морози до 25 градусів. За прогнозом синоптиків, вторгнення арктичного повітря з півночі Європи призведе до утворення циклону над півднем України і Чорним морем.

Циклон зумовить сніг та значний сніг. До опадів у південних, східних та центральних областях доєднаються ще пориви вітру 15-20 м/с, спостерігатимуться хуртовини та снігові замети.

За даними Міненерго, через ускладнення погодних умов та суттєве похолодання в Україні 8 січня в різних областях спостерігалося значне обледеніння мереж. Це провокує, зокрема, знеструмлення у населених пунктах.

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