Потужний сніговий циклон та морози до 25 градусів: що очікує Україну найближчими днями

В Україні 7-9 січня очікуються складні погодні умови: сильний сніг та морози до 25 градусів. У подальшому температура підвищиться, але залишиться мінусовою.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Циклон та сильні морози

Як зазначила синоптик, вторгнення арктичного повітря з півночі Європи призведе до утворення циклону над півднем України і Чорним морем.

"Вдень 7 січня та впродовж 8 січня, крім північної частини, південний циклон зумовить сніг, в центральних областях, у Харківській області - значний сніг, на півдні, в Донецькій та Луганській областях - значні опади, дощ з переходом у сніг", - сказала вона.

До опадів у центральних, східних та центральних областях доєднаються ще пориви вітру 15-20 м/с, спостерігатимуться хуртовини та снігові замети.

"Упродовж 7-9 січня поступово з півночі на південь пошириться арктичний холод, і очікуємо значне зниження температури", - сказала Голеня.

Мінімальна температура в ніч на 9 січня становитиме до 20 градусів морозу, у Чернігівській та Сумській областях - до 25 градусів, у південній частині - до 13 градусів. У денні години тепліше на 3-5 градусів. У Києві 8-9 січня очікується 13-18 градусів морозу вночі та 8-13 градусів вдень.

Послаблення морозів

Як зазначила синоптик, у подальшому очікується послаблення морозів, "але все-таки переважатимуть мінуси і час від часу випадатиме сніг", оскільки з північного заходу будуть рухатися атмосферні фронти до 13-15 січня.

За її словами, до кінця наступного тижня часом сніг, морози послабнуть. "Це вже не будуть такі морози, але це будуть переважно мінуси, а в окремі дні - нуль та 1-3 тепла", - додала вона.