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В Украине из-за снежного циклона без света более тысячи населенных пунктов, хуже всего на юге

Фото: в Украине обесточено более тысячи населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за непогоды, которая не утихает в Украине, по состоянию на утро 9 января обесточено 1025 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным пресс-службы, из-за шквального ветра, обледенения линий больше всего отключений в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

В Днепропетровской области без электроснабжения почти 29 тысяч потребителей в 324 населенных пунктах, в Одесской области обесточено 268 населенных пунктов, в Николаевской - 215, в Кировоградской области - 146 населенных пунктов.

Также есть отключение в Запорожской - 59 населенных пунктов, Херсонской (14), Черниговской (9) и Черновицкой областях.

"Аварийные бригады в пострадавших от непогоды регионах переведены на круглосуточный режим работы. Туда направляется дополнительная техника из других областей. Однако работу и передвижение усложняет гололед", - говорится в сообщении.

Непогода в Украине

Напомним, в Украине 9 января ожидаются сложные погодные условия: сильный снег и морозы до 25 градусов. По прогнозу синоптиков, вторжение арктического воздуха с севера Европы приведет к образованию циклона над югом Украины и Черным морем.

Циклон обусловит снег и сильный снег. К осадкам в южных, восточных и центральных областях присоединятся еще порывы ветра 15-20 м/с, будут наблюдаться вьюги и снежные заносы.

По данным Минэнерго, из-за осложнений погодных условий и существенного похолодания в Украине 8 января в разных областях наблюдалось значительное обледенение сетей. Это провоцирует в частности обесточивание в населенных пунктах.

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