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В Україні через обстріли затримуються десятки потягів

Фото: в Україні через обстріл затримуються десятки поїздів (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

На даний час у дорозі затримується 20 пасажирських поїздів. Зокрема, затримка трьох поїздів становить менше ніж годину, 17 поїздів затримуються більш ніж на годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.

За графіком прямують 18 пасажирських поїздів. Час затримки поїздів може змінюватись. Час затримки поїздів оперативно можна переглянути на сайті Укрзалізниці, а також у контактному центрі за номером 0800 503 111.

Нагадаємо, що сьогодні вранці окупанти завдали масованих ракетних ударів по Києву та ряду міст України. Внаслідок ударів, за попередньою інформацією, багато загиблих та постраждалих.

Під ворожі обстріли, зокрема, потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого у низці міст та областей спостерігаються перебої зі світлом.

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