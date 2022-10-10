В Украине из-за обстрелов задерживаются десятки поездов

В настоящее время в пути задерживается 20 пассажирских поездов. В частности, задержка трех поездов составляет менее часа, 17 составов задерживаются более, чем на час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

По графику следуют 18 пассажирских поездов. Время задержки поездов может изменяться. Время задержки поездов оперативно можно посмотреть на сайте Укрзализныци, а также в контактном центре по номеру 0800 503 111.

Напомним, что сегодня утром оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Киеву и ряду городов Украины. В результате ударов, по предварительной информации, много погибших и пострадавших.

Под вражеские обстрелы, в частности, попали объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в ряде городов и областей наблюдаются перебои со светом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.