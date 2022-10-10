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В Украине из-за обстрелов задерживаются десятки поездов

Фото: в Украине из-за обстрелов задерживаются десятки поездов (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В настоящее время в пути задерживается 20 пассажирских поездов. В частности, задержка трех поездов составляет менее часа, 17 составов задерживаются более, чем на час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

По графику следуют 18 пассажирских поездов. Время задержки поездов может изменяться. Время задержки поездов оперативно можно посмотреть на сайте Укрзализныци, а также в контактном центре по номеру 0800 503 111.

Напомним, что сегодня утром оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Киеву и ряду городов Украины. В результате ударов, по предварительной информации, много погибших и пострадавших.

Под вражеские обстрелы, в частности, попали объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в ряде городов и областей наблюдаются перебои со светом.

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