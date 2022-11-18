UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україні через обстріли загрожує точкове покриття мобільної мережі: що це означає

Фото: Україні через обстріли загрожує точкове покриття мобільної мережі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Повне зникнення мобільного зв'язку в Україні малоймовірне. Водночас внаслідок обстрілів може виникнути точкове покриття мережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента "Київстар" Олександра Комарова в інтерв'ю для "НВ".

Як пояснив Комаров, це залежатиме від стану енергетичної системи. Наразі існує ризик того, що мобільна мережа перетвориться на точкове покриття. Це означає, що одні "острова" будуть зі зв'язком, а інші - без нього.

Президент "Київстару" додав, що на прикладі з Києвом можна побачити, коли в окремих районах зникає мобільний зв'язок через відключення світла, однак це не означає, що усе місто залишається повністю без мережі.

"Це співвідношення працюючих і непрацюючих сайтів таке ж, як і по всій Україні — близько 30%. Якщо говорити про найбільш вразливі на сьогоднішній день області — це Київська, Харківська, Львівська, Полтавська, якщо говорити про цю нещодавню атаку. Відверто, вражені були майже всі області, лише у 2−3 областях не було відключень мережі від електроживлення. У решті були, але відрізнявся масштаб", - відзначив Комаров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у звільненому Бериславі Херсонської області відновлено роботу мобільного оператора Vodafonе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні