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Украине из-за обстрелов грозит точечное покрытие мобильной сети: что это значит

Фото: Украине из-за обстрелов грозит точечное покрытие мобильной сети (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Полное исчезновение мобильной связи в Украине маловероятно. В то же время, в результате обстрелов может возникнуть точечное покрытие сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента "Киевстара" Александра Комарова в интервью для "НВ".

Как пояснил Комаров, это будет зависеть от состояния энергетической системы. В настоящее время существует риск того, что мобильная сеть превратится в точечное покрытие. Это означает, что одни "острова" будут со связью, а другие - без нее.

Президент "Киевстара" добавил, что на примере с Киевом можно увидеть, когда в отдельных районах исчезает мобильная связь из-за отключения света, однако это не значит, что весь город остается полностью без сети.

"Это соотношение работающих и неработающих сайтов такое же, как и по всей Украине - около 30%. Если говорить о наиболее уязвимых на сегодняшний день области - это Киевская, Харьковская, Львовская, Полтавская, если говорить об этой недавней атаке. Откровенно поражены были почти все области только в 2-3 областях не было отключений сети от электропитания. В остальных были, но отличался масштаб", - отметил Комаров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в освобожденном Бериславе Херсонской области возобновлена работа мобильного оператора Vodafonе.

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