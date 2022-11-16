У Бериславі відновили мобільний зв'язок Vodafonе
У звільненому Бериславі Херсонської області відновлено роботу мобільного оператора Vodafonе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Фахівці Vodafone відновили базову станцію, що знаходиться в місті Берислав. Містяни відсьогодні мають можливість скористатися голосовим зв’язком та доєднатися до сигналу 3G та 4G. Рідні голоси у слухавці - тепер реальність", - написав він.
Янушевич додав, що спеціалісти працюють щодня, аби відновити мобільне покриття у Херсонській області.
Нагадаємо, у Херсоні та Чорнобаївці вже відновлено мобільний зв'язок.
Окрім того, інтернет обіцяли відновити у всіх частинах Херсона протягом 14-15 листопада.
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