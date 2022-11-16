У Бериславі відновили мобільний зв'язок Vodafonе

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Фахівці Vodafone відновили базову станцію, що знаходиться в місті Берислав. Містяни відсьогодні мають можливість скористатися голосовим зв’язком та доєднатися до сигналу 3G та 4G. Рідні голоси у слухавці - тепер реальність", - написав він.

Янушевич додав, що спеціалісти працюють щодня, аби відновити мобільне покриття у Херсонській області.

Нагадаємо, у Херсоні та Чорнобаївці вже відновлено мобільний зв'язок.

Окрім того, інтернет обіцяли відновити у всіх частинах Херсона протягом 14-15 листопада.

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