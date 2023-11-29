В Україні через негоду знову зросла кількість загиблих, серед постраждалих є діти

Наразі на території України ускладнених погодних умов немає. Знеструмленими залишаються 521 населений пункт у 11 областях.

Також через негоду:

загинули 12 осіб;

23 людини постраждали, серед них - 2 дітей.

З 26 листопада було відбуксовано 2 тисячі транспортних засобів, зокрема:

31 пасажирський автобус;

33 автомобілі швидкої медичної допомоги.

Допомогу було надано більше 4 тисяча громадян, серед яких 226 дітей.

Проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Водночас перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т -15-10 "Арбузинка - Нова Одеса".

"Тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 в Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області", - додав Клименко.

Негода в Україні

26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Протягом декількох годин зранку сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці можна прочитати за посиланням. Зокрема в регіоні виявили тіла трьох людей, які ймовірно померли через переохолодження. Пізніше кількість загиблих поступово зросла до 10 людей.

На наступний день через негоду без світла в Україні залишались 2 тисячі населених пунктів.

Очікується, що сьогодні, 29 листопада, можлива друга хвиля негоди, яка принесе новий циклон. В ДСНС попередили про сильний сніг, ожеледицю та хуртовину в західних областях.