RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине из-за непогоды снова выросло количество погибших, среди пострадавших есть дети

Фото: в Украине из-за непогоды снова возросло число погибших, среди пострадавших есть дети (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине продолжается ликвидация последствий непогоды. Сейчас известно о 12 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Сейчас на территории Украины осложненных погодных условий нет. Обесточенными остаются 521 населенный пункт в 11 областях.

Также из-за непогоды: 

  • погибли 12 человек; 
  • 23 человека пострадали, среди них - 2 детей.

С 26 ноября было отбуксировано 2 тысячи транспортных средств, в частности: 

  • 31 пассажирский автобус; 
  • 33 автомобиля скорой медицинской помощи. 

Помощь была оказана более 4 тысяч граждан, среди которых 226 детей.  

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен. В то же время перекрыто движение для всех категорий транспорта на автодороге Николаевской области Т-15-10 "Арбузинка - Новая Одесса".

"Продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М-13 в Кировоградской области", - добавил Клименко. 

Непогода в Украине

26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В течение нескольких часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности можно прочитать по ссылке. В частности в регионе обнаружили тела трех человек, которые вероятно умерли из-за переохлаждения. Позже количество погибших постепенно возросло до 10 человек

На следующий день из-за непогоды без света в Украине оставались 2 тысячи населенных пунктов.  

Ожидается, что сегодня, 29 ноября, возможна вторая волна непогоды, которая принесет новый циклон. В ГСЧС предупредили о сильном снеге, гололеде и метели в западных областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода