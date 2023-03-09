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В Україні через масовану атаку спостерігаються перебої з інтернетом

Фото: в Україні перебої з інтернетом після масованої атаки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 9 березня, фіксуються проблеми з інтернетом через масовану ракетну та дронову атаку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс NetBlocks.

"Підтверджено: показники показують значне зниження підключення до інтернету в багатьох регіонах України після широкомасштабних російських ракетних атак сьогодні вранці, головним чином через аварійне відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Також через відключення світла у деяких районах України спостерігають проблеми з мобільним зв'язком.

Нагадаємо, сьогодні Росія випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів "Шахед". Сили ППО збили 34 ракети та 4 дрони.

У Києві, Харкові, Житомирі Дніпропетровській, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій та інших областях зафіксовані влучання.

Внаслідок російської атаки пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК.

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