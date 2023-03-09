Росіяни під час атаки пошкодили три теплоелектростанції ДТЕК

Під час нічної масованої ракетної атаки постраждали три теплоелектростанції ДТЕК. Є серйозні пошкодження обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК.

"Сьогодні, 9 березня, внаслідок обстрілів постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

"Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - вказано в повідомленні.

У компанії нагадують, що з вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів, через це 3 енергетиків загинули, 28 були поранені.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Україна піддалася черговій масованій ракетній атаці. Зафіксовані обстріли ворожі енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Додамо, що внаслідок масованого удару окупантів Запорізька АЕС повністю знеструмлена.

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