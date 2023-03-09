В Украине из-за массированной атаки наблюдаются перебои с интернетом

В Украине сегодня, 9 марта, фиксируются проблемы с интернетом из-за массированной ракетной и дроновой атаки России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис NetBlocks.
"Подтверждено: показатели показывают значительное снижение подключения к интернету во многих регионах Украины после широкомасштабных российских ракетных атак сегодня утром, главным образом из-за аварийного отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также из-за отключения света в некоторых районах Украины наблюдаются проблемы с мобильной связью.
Напомним, сегодня Россия выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов "Шахед". Силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 дрона.
В Киеве, Харькове, Житомире Днепропетровской, Львовской, Кировоградской, Запорожской и других областях зафиксированы попадания.
В результате российской атаки повреждены три теплоэлектростанции ДТЭК.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.