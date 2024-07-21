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В Україні частково скасували графіки відключень: коли не будуть вимикати світло

Україна , Неділя 21 липня 2024 11:46
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В Україні частково скасували графіки відключень: коли не будуть вимикати світло Фото: в Україні частково скасували відключення світла 21 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Графіки відключень світла у неділю, 21 липня, частково скасували. Світло не будуть вимикати з 12:00 до 15:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

За вказівкою "Укренерго" відключення світла з 12:00 і до 15:00 скасували в усіх областях.

В "Укренерго" повідомили, що з 15:00 до 17:00 обленерго будуть застосовувати одну чергу відключень, а з 17:00 до кінця доби прогнозується застосування двох черг.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що сьогодні обмежувати споживання світла будуть протягом всієї доби.

Зазначалося, що з 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень світла. В інші години буде застосована одна черга відключень.

Ситуація зі світлом в Україні

Росія активізувала обстріли української енергетики навесні 2024 року. Окупанти зруйнували декілька ТЕС та пошкодили низку енергооб'єктів.

Зокрема, вчора, 20 липня, росіяни атакували енергетику у трьох областях України - Полтавській, Чернігівській та Сумській.

Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні щоденно вводяться графіки відключень світла. З початком спеки енергетики були вимушені посилити обмеження через зростання споживання.

Додамо, що фахівці проводять перевірки справедливості розподілу електроенергії. Численні порушення виявили у Житомирській області.

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