В Україні частково скасували графіки відключень: коли не будуть вимикати світло
Графіки відключень світла у неділю, 21 липня, частково скасували. Світло не будуть вимикати з 12:00 до 15:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
За вказівкою "Укренерго" відключення світла з 12:00 і до 15:00 скасували в усіх областях.
В "Укренерго" повідомили, що з 15:00 до 17:00 обленерго будуть застосовувати одну чергу відключень, а з 17:00 до кінця доби прогнозується застосування двох черг.
Раніше "Укренерго" повідомляло, що сьогодні обмежувати споживання світла будуть протягом всієї доби.
Зазначалося, що з 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень світла. В інші години буде застосована одна черга відключень.
Ситуація зі світлом в Україні
Росія активізувала обстріли української енергетики навесні 2024 року. Окупанти зруйнували декілька ТЕС та пошкодили низку енергооб'єктів.
Зокрема, вчора, 20 липня, росіяни атакували енергетику у трьох областях України - Полтавській, Чернігівській та Сумській.
Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні щоденно вводяться графіки відключень світла. З початком спеки енергетики були вимушені посилити обмеження через зростання споживання.
Додамо, що фахівці проводять перевірки справедливості розподілу електроенергії. Численні порушення виявили у Житомирській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.