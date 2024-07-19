У шести областях перевірили справедливість графіків відключення світла: всюди порушення

У шести областях України перевірили справедливість розподілу електроенергії. Порушення були виявлені в усіх регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держенергонагляду.

Перевірки провели у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях. Фахівці виявили, що не було забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів обмежень.

Виявлено, що не всіх споживачів, які не відносяться до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень.

Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях. Інспектори зазначають, що працівники "Житомиробленерго" перешкоджали перевіркам, не допускаючи їх до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів.

Дніпропетровська область

Інспектори зафіксували збільшення у кілька разів термінів застосування графіків відключень і кількості черг, що застосовуються не за розробленим планом. Підключення деяких споживачів може відбуватись пізніше встановленого графіками терміну, тому відключення тривало понад сім годин.

У містах Дніпро, Кам’янське та Кривий Ріг затверджені графіки виконуються не в повному обсязі, не всіх споживачів залучено до графіків. Велику кількість віднесено до категорії об’єктів критичної інфраструктури. Це порушувало справедливість розподілу електроенергії.

Житомирська область

Інспекція виявила численні випадки невиконання команд диспетчерів НЕК "Укренерго" про запровадження графіків відключень світла. Держенергонагляду зазначає, що черговими диспетчерами на підстанціях систематично не в повному обсязі відключалися всі черги та приєднання черг заведених до графіків.

"За окремими населеними пунктами необхідні відключення приєднань розпочались диспетчером після прибуття на диспетчерський пункт інспектора Держенергонагляду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до оперативних журналів чергових підстанцій вносяться дані, що не відповідають дійсності, неперевірена інформація щодо періодичності та тривалості відключень наводиться й на офіційному сайті "Житомиробленерго".

Виявлені порушення повинні усунути протягом тижня. Після цього будуть проведені повторні перевірки. За невиконання приписів будуть застосовані штрафи.

З понеділка, 22 липня, у Києві, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях будуть проводити перевірки справедливість розподілу електроенергії.