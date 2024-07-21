В Украине частично отменили графики отключений: когда не будут выключать свет

Графики отключений света в воскресенье, 21 июля, частично отменили. Свет не будут выключаться с 12:00 до 15:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

По указанию "Укрэнерго" отключения света с 12:00 до 15:00 не предусматриваются. Ранее "Укрэнерго" сообщало, что сегодня ограничивать потребление света будут на протяжении всех суток. Отмечалось, что с 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключения света. В остальные часы будет применена одна очередь отключений.