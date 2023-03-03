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В Україні будуватимуть підземні укриття для захисту енергооб'єктів, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації від ворожих атак. Вже підготовлені проєкти, які реалізовуватимуться протягом року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Протягом весни-літа, ми вже розробили відповідні проєкти захисту від бетонних шелтерів, до заглиблення на достатній рівень, щоб ракети не могли пошкодити розподільчу мережу підстанцій. Ми цю роботу будемо робити протягом року, готуючись до наступного опалювального сезону", - пояснив прем'єр-міністр.

Водночас передбачається підвищення захисту електростанцій. На них облаштовуються системи протиповітряної та протиракетної оборони, що дали змогу цієї зими захистити їх від російських атак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словам президента України Володимира Зеленського, попри російські удари Україна мужньо пережила опалювальний сезон. Водночас вже почалась підготовка до наступного.

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