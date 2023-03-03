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В Украине будут строить подземные укрытия для защиты энергообъектов, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина усилит защиту систем распределения электроэнергии и объектов генерации от вражеских атак. Уже подготовлены проекты, которые будут реализовываться в течение года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"В течение весны-лета мы уже разработали соответствующие проекты защиты от бетонных шелтеров до углубления на достаточный уровень, чтобы ракеты не могли повредить распределительную сеть подстанций. Мы эту работу будем делать в течение года, готовясь к следующему отопительному сезону", - пояснил премьер-министр.

Вместе с тем предусматривается повышение защиты электростанций. На них обустраиваются системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые позволили этой зимой защитить их от российских атак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на российские удары, Украина мужественно пережила отопительный сезон. В то же время, уже началась подготовка к следующему.

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