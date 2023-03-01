Цю зиму пройшли, але загроза залишається. Зеленський провів нараду щодо енергетики
Не зважаючи на значні російські обстріли Україна мужньо пережила опалювальний сезон, який невдовзі закінчиться. Однак держава вже почала підготовку до наступного.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на вечірне звернення президента Володимира Зеленського.
За його словами, під час наради було окреслено поточні завдання для того, щоб завершити поточний опалювальний сезон. Однак країна вже починає готуватись до наступного.
Ключові державні відомства отримали відповідне завдання і будуть працювати над опалювальним сезоном 2023-2024 року.
"Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією й теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває, - сказав Зеленський.
Нагадаємо, у березні 2023 року річні тарифи на газ пропонують дев'ять постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.
Глава "Нафтогазу" назвав країни, в яких Україна закупила газ на опалювальний сезон.
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