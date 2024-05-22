В Україні будуть карати за погане утримання укриттів. Рада зробила крок

Фото: за погане утримання укриттів будуть карати штрафами (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні будуть карати за неналежне утримання укриттів. Верховна рада підтримала відповідний законопроєкт у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Законопроєкт №9362-1 був ухвалений за основу. Його підтримали 265 народних депутатів. Документ вносить зміни до Кримінального кодексу та адміністративного кодексу України. t.me/yzheleznyak Документ встановлює адміністративну відповідальність за: порушення вимог утримання укриттів,

перешкоджання роботі перевіряючим або перешкоджання самим перевіркам,

невиконання приписів і постанов органів контролю таких споруд;

невиконання законних вимог контролюючих органів. Державній службі з надзвичайних ситуацій хочуть надати право складати постанови за вказані порушення. За ці порушення будуть штрафувати. Кримінальна відповідальність загрожує утримувачам і відповідальним за укриття, якщо порушення вимог утримання та експлуатації призвели до загибелі людини/людей або інших тяжких наслідків. У такому випадку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.