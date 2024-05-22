В Україні будуть карати за погане утримання укриттів. Рада зробила крок
В Україні будуть карати за неналежне утримання укриттів. Верховна рада підтримала відповідний законопроєкт у першому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.
Законопроєкт №9362-1 був ухвалений за основу. Його підтримали 265 народних депутатів. Документ вносить зміни до Кримінального кодексу та адміністративного кодексу України.
t.me/yzheleznyak
Документ встановлює адміністративну відповідальність за:
- порушення вимог утримання укриттів,
- перешкоджання роботі перевіряючим або перешкоджання самим перевіркам,
- невиконання приписів і постанов органів контролю таких споруд;
- невиконання законних вимог контролюючих органів.
Державній службі з надзвичайних ситуацій хочуть надати право складати постанови за вказані порушення. За ці порушення будуть штрафувати.
Кримінальна відповідальність загрожує утримувачам і відповідальним за укриття, якщо порушення вимог утримання та експлуатації призвели до загибелі людини/людей або інших тяжких наслідків.
У такому випадку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.
Укриття в Україні
Нагадаємо, що в Україні вже виникали скандали з будівництвом та неналежним утриманням укриттів. Також минулого року у Києві під час російської атаки через закрите укриття загинули цивільні.
Навесні уряд виділив 1 млрд гривень на будівництво укриттів у лікарнях в прифронтових районах.
Нещодавно ми розповідали, як в Україні знайти найближче укриття.
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