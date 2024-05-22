ua en ru
Ср, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні будуть карати за погане утримання укриттів. Рада зробила крок

Київ, Середа 22 травня 2024 13:23
UA EN RU
В Україні будуть карати за погане утримання укриттів. Рада зробила крок Фото: за погане утримання укриттів будуть карати штрафами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні будуть карати за неналежне утримання укриттів. Верховна рада підтримала відповідний законопроєкт у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Законопроєкт №9362-1 був ухвалений за основу. Його підтримали 265 народних депутатів. Документ вносить зміни до Кримінального кодексу та адміністративного кодексу України.

В Україні будуть карати за погане утримання укриттів. Рада зробила крок

t.me/yzheleznyak

Документ встановлює адміністративну відповідальність за:

  • порушення вимог утримання укриттів,
  • перешкоджання роботі перевіряючим або перешкоджання самим перевіркам,
  • невиконання приписів і постанов органів контролю таких споруд;
  • невиконання законних вимог контролюючих органів.

Державній службі з надзвичайних ситуацій хочуть надати право складати постанови за вказані порушення. За ці порушення будуть штрафувати.

Кримінальна відповідальність загрожує утримувачам і відповідальним за укриття, якщо порушення вимог утримання та експлуатації призвели до загибелі людини/людей або інших тяжких наслідків.

У такому випадку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Укриття в Україні

Нагадаємо, що в Україні вже виникали скандали з будівництвом та неналежним утриманням укриттів. Також минулого року у Києві під час російської атаки через закрите укриття загинули цивільні.

Навесні уряд виділив 1 млрд гривень на будівництво укриттів у лікарнях в прифронтових районах.

Нещодавно ми розповідали, як в Україні знайти найближче укриття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області
Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області
DAILY
Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією