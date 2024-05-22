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В Украине будут наказывать за плохое содержание укрытий. Рада сделала шаг

Киев, Среда 22 мая 2024 13:23
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В Украине будут наказывать за плохое содержание укрытий. Рада сделала шаг Фото: за плохое содержание укрытий будут наказывать штрафами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине будут наказывать за ненадлежащее содержание укрытий. Верховная рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №9362-1 был принят за основу. Его поддержали 265 народных депутатов. Документ вносит изменения в Уголовный кодекс и административный кодекс Украины.

В Украине будут наказывать за плохое содержание укрытий. Рада сделала шаг

t.me/yzeleznyak

Документ устанавливает административную ответственность за:

  • нарушение требований содержания укрытий,
  • препятствование работе проверяющим или препятствование самим проверкам,
  • невыполнение предписаний и постановлений органов контроля таких сооружений;
  • невыполнение законных требований контролирующих органов.

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям хотят предоставить право составлять постановления за указанные нарушения. За эти нарушения будут штрафовать.

Уголовная ответственность грозит держателям и ответственным за укрытие, если нарушения требований содержания и эксплуатации привели к гибели человека/людей или другим тяжелым последствиям.

В таком случае грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Укрытие в Украине

Напомним, что в Украине уже возникали скандалы со строительством и ненадлежащим содержанием укрытий. Также в прошлом году в Киеве во время российской атаки из-за закрытого укрытия погибли гражданские.

Весной правительство выделило 1 млрд гривен на строительство укрытий в больницах в прифронтовых районах.

Недавно мы рассказывали, как в Украине найти ближайшее укрытие.

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