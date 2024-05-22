В Украине будут наказывать за плохое содержание укрытий. Рада сделала шаг

Фото: за плохое содержание укрытий будут наказывать штрафами (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине будут наказывать за ненадлежащее содержание укрытий. Верховная рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №9362-1 был принят за основу. Его поддержали 265 народных депутатов. Документ вносит изменения в Уголовный кодекс и административный кодекс Украины. t.me/yzeleznyak Документ устанавливает административную ответственность за: нарушение требований содержания укрытий,

препятствование работе проверяющим или препятствование самим проверкам,

невыполнение предписаний и постановлений органов контроля таких сооружений;

невыполнение законных требований контролирующих органов. Государственной службе по чрезвычайным ситуациям хотят предоставить право составлять постановления за указанные нарушения. За эти нарушения будут штрафовать. Уголовная ответственность грозит держателям и ответственным за укрытие, если нарушения требований содержания и эксплуатации привели к гибели человека/людей или другим тяжелым последствиям. В таком случае грозит от трех до восьми лет лишения свободы.