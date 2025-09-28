В Україні бракує робітників: які працівники в дефіциті навіть при високих зарплатах

В Україні зберігається дефіцит кадрів у низці сфер, навіть попри суттєве зростання зарплат. Найважче роботодавцям знайти працівників фізичної праці - так званих "синіх комірців".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на аналітику OLX Робота.
Аналітики дослідили дані за останні чотири роки та з’ясували, що перелік дефіцитних професій постійно змінювався.
2022 рік. Найменше відгуків було на вакансії роботи за кордоном (кухарі, няні, зварювальники). Також бракувало працівників у сільському господарстві, банківській сфері та нерухомості.
2023 рік. Тенденція збереглася - робота за кордоном знову виявилася серед найменш привабливих для кандидатів. До дефіцитних додались агрономи та вакансії у роздрібній торгівлі.
2024 рік. Основний дефіцит виник у сфері виробництва. Найважче було знайти механіків, конструкторів і технологів. У "дефіцитному списку" залишались агрономи та продавці.
2025 рік. Тренд продовжився. Найменше відгуків зібрали вакансії у нерухомості, торгівлі та виробництві. До списку знову повернулася робота за кордоном.
Зростання зарплат не вирішило проблему:
Найбільший стрибок відбувся саме у 2025 році, коли конкуренція за кадри різко посилилася.
Попит на "синіх комірців" залишається стабільно високим. Йдеться про професії, що передбачають фізичну працю у виробництві, промисловості та агросекторі.
За прогнозами експертів, цей тренд збережеться й надалі. Поряд із мобілізацією країні потрібні працівники для стабільного функціонування економіки. Для пошукачів це відкриває більше можливостей та шанс на вищі зарплати.
Раніше РБК-Україна писало, що від початку 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала українцям понад 309 тисяч вакансій, із яких найчастіше роботодавці шукали підсобних робітників, водіїв, продавців, кухарів та прибиральників. Водночас попит на деякі спеціальності виявився мінімальним - наприклад, на бандуристів, математиків, завідувачів оранжереї та готувачів шампанського.
Також ми розповідали, що на українському ринку праці у 2025 році зберігається дефіцит кадрів у технічних та соціальних професіях. Найбільше не вистачає електромонтерів, асистентів учителів і вихователів, сантехніків, ремонтників, офіціантів, операторів верстатів, інспекторів пенітенціарної системи та токарів.