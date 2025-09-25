В Україні склали рейтинг найбільш дефіцитних професій
З початку року український ринок праці демонструє високий попит на низку спеціальностей. У деяких сферах кількість вакансій значно перевищує кількість претендентів.
По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби зайнятості.
Найбільше бракує електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. Роботодавцям потрібно близько 1,2 тисячі таких спеціалістів.
Також серед дефіцитних професій - асистенти вчителів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. На ринку відкрито майже 1000 вакансій у цій сфері.
Попит на сантехніків та ремонтників
Високим попитом користуються слюсарі-сантехніки. Різниця між потребою та пропозицією становить понад 900 працівників. Брак слюсарів-ремонтників складає понад 850 вакансій.
Також у дефіциті - асистенти вихователів у дитсадках. Їх потрібно щонайменше 639.
Сфера обслуговування теж відчуває нестачу кадрів. Для роботи офіціантами не вистачає майже 600 осіб.
Технічні спеціальності та держслужба
Залишається актуальною потреба в операторах верстатів з програмним керуванням. На ринку бракує понад 500 таких спеціалістів.
Не вистачає й інспекторів пенітенціарної системи. Вакансій у цій сфері майже на 500 більше, ніж претендентів.
Серед затребуваних також - слюсарі аварійно-відновлювальних робіт. Ринок потребує близько 465 таких фахівців.
У категорії технічних професій у дефіциті й токарі. Їх не вистачає близько 442.
Незвичні вакансії
Крім дефіцитних, існують й рідкісні спеціальності. Серед них - будівельники кораблів, редактори карт, кінознавці, танцюристи у нічних клубах.
Також роботодавці шукають збиральників грошей з торговельних автоматів та турнікетів.
Нагадаємо, Держслужба зайнятості України оприлюднила топ-10 найбільш популярних вакансій. Лідирують підсобні робітники, водії та продавці.
Найбільша частка опитаних безробітних (25%) орієнтується на дохід у межах від 8 до 12 тисяч гривень, що є найпоширенішим рівнем очікувань.