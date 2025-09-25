ua en ru
В Україні склали рейтинг найбільш дефіцитних професій

Україна, Четвер 25 вересня 2025 15:47
В Україні склали рейтинг найбільш дефіцитних професій Фото: в Україні не вистачає представників робітничих професій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З початку року український ринок праці демонструє високий попит на низку спеціальностей. У деяких сферах кількість вакансій значно перевищує кількість претендентів.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби зайнятості.

Найбільше бракує електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. Роботодавцям потрібно близько 1,2 тисячі таких спеціалістів.

Також серед дефіцитних професій - асистенти вчителів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. На ринку відкрито майже 1000 вакансій у цій сфері.

Попит на сантехніків та ремонтників

Високим попитом користуються слюсарі-сантехніки. Різниця між потребою та пропозицією становить понад 900 працівників. Брак слюсарів-ремонтників складає понад 850 вакансій.

Також у дефіциті - асистенти вихователів у дитсадках. Їх потрібно щонайменше 639.

Сфера обслуговування теж відчуває нестачу кадрів. Для роботи офіціантами не вистачає майже 600 осіб.

Технічні спеціальності та держслужба

Залишається актуальною потреба в операторах верстатів з програмним керуванням. На ринку бракує понад 500 таких спеціалістів.

Не вистачає й інспекторів пенітенціарної системи. Вакансій у цій сфері майже на 500 більше, ніж претендентів.

Серед затребуваних також - слюсарі аварійно-відновлювальних робіт. Ринок потребує близько 465 таких фахівців.

У категорії технічних професій у дефіциті й токарі. Їх не вистачає близько 442.

Незвичні вакансії

Крім дефіцитних, існують й рідкісні спеціальності. Серед них - будівельники кораблів, редактори карт, кінознавці, танцюристи у нічних клубах.

Також роботодавці шукають збиральників грошей з торговельних автоматів та турнікетів.

Нагадаємо, Держслужба зайнятості України оприлюднила топ-10 найбільш популярних вакансій. Лідирують підсобні робітники, водії та продавці.

Найбільша частка опитаних безробітних (25%) орієнтується на дохід у межах від 8 до 12 тисяч гривень, що є найпоширенішим рівнем очікувань.

