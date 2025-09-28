В Украине не хватает рабочих: какие работники в дефиците даже при высоких зарплатах

В Украине сохраняется дефицит кадров в ряде сфер, даже несмотря на существенный рост зарплат. Труднее всего работодателям найти работников физического труда - так называемых "синих воротничков".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику OLX Работа.
Аналитики исследовали данные за последние четыре года и выяснили, что перечень дефицитных профессий постоянно менялся.
2022 год. Меньше всего откликов было на вакансии работы за рубежом (повара, няни, сварщики). Также не хватало работников в сельском хозяйстве, банковской сфере и недвижимости.
2023 год. Тенденция сохранилась - работа за рубежом снова оказалась среди наименее привлекательных для кандидатов. К дефицитным добавились агрономы и вакансии в розничной торговле.
2024 год. Основной дефицит возник в сфере производства. Труднее всего было найти механиков, конструкторов и технологов. В "дефицитном списке" оставались агрономы и продавцы.
2025 год. Тренд продолжился. Меньше всего откликов собрали вакансии в недвижимости, торговле и производстве. В список снова вернулась работа за рубежом.
Рост зарплат не решил проблему:
Наибольший скачок произошел именно в 2025 году, когда конкуренция за кадры резко усилилась.
Спрос на "синих воротничков" остается стабильно высоким. Речь идет о профессиях, предусматривающих физический труд в производстве, промышленности и агросекторе.
По прогнозам экспертов, этот тренд сохранится и в дальнейшем. Наряду с мобилизацией стране нужны работники для стабильного функционирования экономики. Для соискателей это открывает больше возможностей и шанс на более высокие зарплаты.
