В Україні на боці РФ воюють кілька тисяч солдат Північної Кореї, - ISW

Як зазначає газета The Washington Post, українські та південнокорейські офіційні особи підтверджують, що разом із російськими військами, в Україні діють північнокорейські солдати.

Представник української військової розвідки заявив, що окремі північнокорейські офіцери спостерігають за російськими військами і вивчають поле бою на окупованих Росією територіях України. Натомість Сили оборони поки що самостійно не фіксували північнокорейські підрозділи на теренах України.

Український чиновник також додав, що в Росії проходять підготовку "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців. За його словами, російське військове командування може перекинути їх на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонні райони Росії, щоб звільнити російські "резерви" для участі в бойових діях на території України.

Південнокорейські та українські офіційні особи повідомили, що військові КНДР, імовірно, діють в окупованій Донецькій області. Це підтверджує нещодавній ракетний удар ЗСУ, внаслідок якого загинула низка північнокорейських офіцерів.

Аналітики ISW не змогли підрахувати масштаби північнокорейського угруповання військ, яке Росія може перекинути на лінію фронту або яке може вивільнити російські сили вздовж кордону.

Однак ці сценарії також можуть сприяти російським зусиллям, спрямованим на залучення додаткової сили до першочергових наступальних операцій в Україні, а також на відтермінування завершальної фази російської наступальної операції "Літо 2024".

"Розгортання північнокорейських військ в Україні також може створити можливості для їхнього використання в Україні, залежно від якості, структури, розміщення й оперативної сумісності", - йдеться у повідомленні.