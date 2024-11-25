Українці будуть реєструвати право власності по-новому: що змінилося

В Україні запустили автоматичну систему реєстрації права власності на нерухомість. Тепер права реєструються без участі державного реєстратора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
Новий сервіс дозволяє Державному реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) отримувати від Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) інформацію про введення в експлуатацію об’єктів закінченого будівництва, щодо яких у ДРРП зареєстровано спеціальне майнове право (СМП) на:
В міністерстві пояснили, що функціонал дає змогу одночасного автоматичного оновлення технічних характеристик таких об’єктів нерухомості через внесення змін до відповідних розділів, реєстрації права власності - замість раніше зареєстрованого СМП.
"Також це відбувається у передбачених законодавством випадках, реєстрації обтяжень, внесення відомостей щодо спільної власності власників квартир та/або нежитлових приміщень на такі об’єкти нерухомості, вчинення інших реєстраційних дій та на підставі отриманих від ЄДЕССБ відомостей", - додали в Мінрозвитку.
Мало того, в міністерстві повідомили, що перші реєстрації за новим функціоналом вже відбулися. Його запровадження:
"Автоматизація процесів державної реєстрації дозволяє отримувати фізичним та юридичним особам в автоматичному режимі комплексну послугу щодо проведення у ДРРП визначених законодавством автоматичних реєстраційних дій від самого початку будівництва та по його закінченню", - підкреслили в Міністерство розвитку громад та територій України.
Зауважимо, що після купівлі квартири чи будинку важливо зареєструвати право власності не нерухомість. Детальніше про те, як це зробити, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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