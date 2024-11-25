Украинцы будут регистрировать право собственности по-новому: что изменилось

В Украине запустили автоматическую систему регистрации права собственности на недвижимость. Теперь права регистрируются без участия государственного регистратора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Новый сервис позволяет Государственному реестру прав на недвижимое имущество (ДРРП) получать от Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ) информацию о вводе в эксплуатацию объектов законченного строительства, относительно которых в ДРРП зарегистрировано специальное имущественное право (СМП) на:
В министерстве пояснили, что функционал дает возможность одновременного автоматического обновления технических характеристик таких объектов недвижимости через внесение изменений в соответствующие разделы, регистрацию права собственности - вместо ранее зарегистрированного СМП.
"Также это происходит в предусмотренных законодательством случаях, регистрации обременений, внесения сведений о совместной собственности собственников квартир и/или нежилых помещений на такие объекты недвижимости, совершение других регистрационных действий и на основании полученных от ЕГЭСБ сведений", - добавили в Минразвития.
Более того, в министерстве сообщили, что первые регистрации по новому функционалу уже состоялись. Его введение:
"Автоматизация процессов государственной регистрации позволяет получать физическим и юридическим лицам в автоматическом режиме комплексную услугу по проведению в ДРРП определенных законодательством автоматических регистрационных действий с самого начала строительства и после его окончания", - подчеркнули в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Заметим, что после покупки квартиры или дома важно зарегистрировать право собственности не недвижимость. Подробнее о том, как это сделать, можно узнать в материале РБК-Украина.
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