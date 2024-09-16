Реєстрація права власності на нерухомість: куди і з якими документами звертатися

Після купівлі квартири чи будинку важливо зареєструвати право власності не нерухомість. Це гарантує, що ваше право на нерухомість буде захищене на законодавчому рівні.

РБК-Україна дізналося у адвоката АБ "Романа Сацика" Ярослава Хлівного, як правильно зареєструвати право власності на придбану нерухомість.

Адвокат зазначає, що процедура реєстрації права власності на придбану нерухомість регулює Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127.

Де можна зареєструвати нерухомість

Реєстрацію права власності можуть здійснювати кілька органів:

районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

державні нотаріальні контори

приватний нотаріус

державні реєстратори прав на нерухоме майно

центр надання адміністративних послуг

Крім цього, громадяни мають можливість провести реєстрацію через вебпортал "Дія". Проте варто пам’ятати, що цей сервіс має деякі обмеження у використанні.

Як здійснити реєстрацію

Для проведення процедури реєстрації майбутній власник або його уповноважений представник має звернутися до одного з вищезазначених органів.

Під час звернення потрібно подати такі документи:

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)

правовстановлюючі документи на об’єкт нерухомості (наприклад, договір купівлі-продажу)

технічний паспорт на об’єкт

Після подання документів, відповідний орган вносить інформацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та видає витяг із реєстру. Цей документ підтверджує реєстрацію права власності.

Реєстрація права власності на нерухомість є обов’язковою умовою для офіційного визнання прав на майно. Без внесення даних до Державного реєстру власник не може повноцінно розпоряджатися своїм майном, зокрема укладати угоди щодо його продажу, оренди чи використання як застави.