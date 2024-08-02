Від документів до інфраструктури: все, що треба знати перед купівлею квартири

Купівля квартири – це серйозний крок, який потребує ретельної перевірки і підготовки. Існує низка потенційних ризиків, які можуть призвести до втрати грошей або навіть придбання проблемної нерухомості.

РБК-Україна розповідає, на що потрібно звертати увагу при купівлі квартири.

Юридична чистота об'єкта

Перевірка документів на власність. Перш за все, перевірте, чи дійсно продавець є власником квартири. Запросіть у нього документи, які підтверджують його право власності, зокрема свідоцтво про право власності або витяг з реєстру нерухомого майна.

Відсутність обтяжень та боргів. Переконайтеся, що на квартиру не накладені арешти, заборони на відчуження або інші обмеження. Це можна зробити, отримавши витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Також варто перевірити, чи немає заборгованості по комунальних платежах.

Технічний стан квартири та будинку

Огляд квартири. Ретельно огляньте квартиру на предмет можливих дефектів: стан стін, стелі, підлоги, вікон та дверей. Перевірте справність сантехніки, електропроводки та опалювальної системи. Якщо є можливість, залучіть професіонала для технічного огляду.

Стан будинку. Зверніть увагу на стан будинку в цілому: під'їзду, даху, комунікацій та ліфту. Перевірте, чи проводилися капітальні ремонти та чи плануються вони найближчим часом.

Розташування та інфраструктура

Розташування. Оберіть район, який відповідає вашим потребам і стилю життя. Врахуйте наявність поблизу громадського транспорту, шкіл, дитячих садків, магазинів, парків та інших важливих об'єктів інфраструктури.

Екологія. Зверніть увагу на екологічну ситуацію в районі: наявність промислових підприємств, сміттєзвалищ або інших факторів, які можуть негативно впливати на ваше здоров'я та комфорт.

Фінансові аспекти

Вартість квартири. Порівняйте ціни на подібні об'єкти в тому ж районі, щоб оцінити адекватність вартості квартири, яку ви плануєте купити.

Додаткові витрати. Врахуйте всі додаткові витрати, які можуть виникнути при купівлі квартири: послуги ріелтора, нотаріуса, державне мито, податки, витрати на ремонт та меблювання.

Планування та площа

Розміри та планування. Переконайтеся, що площа і планування квартири відповідають вашим потребам. Зверніть увагу на кількість і розміри кімнат, кухні, ванної кімнати та наявність балкона або лоджії.

Можливість перепланування. Якщо ви плануєте перепланування квартири, перевірте можливість його узаконення та відповідність вашого проекту будівельним нормам і правилам.

Умови купівлі

Форма угоди. Ретельно ознайомтеся з умовами договору купівлі-продажу. Переконайтеся, що в договорі зазначені всі важливі аспекти: вартість квартири, строки передачі об'єкта, обов'язки сторін та умови розірвання договору.

Фінансова прозорість. Забезпечте прозорість фінансових розрахунків: обговоріть умови оплати, строки та способи переказу коштів. Бажано здійснювати платежі через банківські рахунки для уникнення можливих непорозумінь.

Що має насторожити при купівлі квартири

Неповний пакет документів. Якщо продавець не надає повний пакет документів або намагається затягнути процес їхнього отримання, це може свідчити про наявність проблем з правом власності.

Борги по комунальних послугах. Перед купівлею обов'язково перевірте наявність заборгованостей по комунальних платежах. Невиплачені борги можуть перейти на нового власника.

Стан комунікацій. Перевірте стан електропроводки, водопостачання, опалення та каналізації. Проблеми з комунікаціями можуть вимагати значних витрат на ремонт.

Приховані дефекти. Будьте уважні до можливих прихованих дефектів, таких як вологість, тріщини в стінах або стелі, які можуть свідчити про серйозні проблеми з будівлею.

Складна історія власності. Якщо квартира часто змінювала власників за короткий проміжок часу, це може бути ознакою спроб уникнути правових проблем.

Спадщина або дарування. Квартири, отримані у спадок або як подарунок, можуть мати юридичні ускладнення, пов'язані з правами інших спадкоємців або можливими судовими спорами.

Неясні умови договору. Уважно читайте всі пункти договору купівлі-продажу. Якщо умови здаються незрозумілими або викликають підозру, зверніться за консультацією до юриста.

Вимоги про передоплату. Будьте обережні з вимогами про значні авансові платежі до підписання договору. Це може бути ознакою шахрайства.

Невизначеність щодо стану будинку. Якщо будинок старий і не проводились капітальні ремонти, це може призвести до додаткових витрат на ремонт і обслуговування.