Українці будуть реєструвати право власності по-новому: що змінилося

В Україні запустили автоматичну систему реєстрації права власності на нерухомість. Тепер права реєструються без участі державного реєстратора.

Новий сервіс дозволяє Державному реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) отримувати від Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) інформацію про введення в експлуатацію об’єктів закінченого будівництва, щодо яких у ДРРП зареєстровано спеціальне майнове право (СМП) на:

подільні об’єкти незавершеного будівництва (будинок);

майбутні об’єкти нерухомості (квартири, машиномісця/паркомісця, інші приміщення);

зареєстроване СМП чи право власності на неподільні об’єкти незавершеного будівництва (садові/житлові/дачні будинки тощо).

В міністерстві пояснили, що функціонал дає змогу одночасного автоматичного оновлення технічних характеристик таких об’єктів нерухомості через внесення змін до відповідних розділів, реєстрації права власності - замість раніше зареєстрованого СМП.

"Також це відбувається у передбачених законодавством випадках, реєстрації обтяжень, внесення відомостей щодо спільної власності власників квартир та/або нежитлових приміщень на такі об’єкти нерухомості, вчинення інших реєстраційних дій та на підставі отриманих від ЄДЕССБ відомостей", - додали в Мінрозвитку.

Мало того, в міністерстві повідомили, що перші реєстрації за новим функціоналом вже відбулися. Його запровадження:

розширює перелік адміністративних послуг, що надаються в автоматичному режимі, що спрощує та покращує якість їх надання, а також зменшує навантаження на державних реєстраторів

підвищує ступінь захищеності прав осіб на нерухоме майно (оскільки виключає можливість проведення державної реєстрації на підставі сфальсифікованих документів, що можуть бути подані державному реєстратору).

"Автоматизація процесів державної реєстрації дозволяє отримувати фізичним та юридичним особам в автоматичному режимі комплексну послугу щодо проведення у ДРРП визначених законодавством автоматичних реєстраційних дій від самого початку будівництва та по його закінченню", - підкреслили в Міністерство розвитку громад та територій України.