Украинцы будут регистрировать право собственности по-новому: что изменилось

В Украине запустили автоматическую систему регистрации права собственности на недвижимость. Теперь права регистрируются без участия государственного регистратора.

Новый сервис позволяет Государственному реестру прав на недвижимое имущество (ДРРП) получать от Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ) информацию о вводе в эксплуатацию объектов законченного строительства, относительно которых в ДРРП зарегистрировано специальное имущественное право (СМП) на:

делимые объекты незавершенного строительства (дом);

будущие объекты недвижимости (квартиры, машиноместа/паркоместа, другие помещения);

зарегистрировано СМП или право собственности на неделимые объекты незавершенного строительства (садовые/жилые/дачные дома и т.п.).

В министерстве пояснили, что функционал дает возможность одновременного автоматического обновления технических характеристик таких объектов недвижимости через внесение изменений в соответствующие разделы, регистрацию права собственности - вместо ранее зарегистрированного СМП.

"Также это происходит в предусмотренных законодательством случаях, регистрации обременений, внесения сведений о совместной собственности собственников квартир и/или нежилых помещений на такие объекты недвижимости, совершение других регистрационных действий и на основании полученных от ЕГЭСБ сведений", - добавили в Минразвития.

Более того, в министерстве сообщили, что первые регистрации по новому функционалу уже состоялись. Его введение:

расширяет перечень административных услуг, предоставляемых в автоматическом режиме, что упрощает и улучшает качество их предоставления, а также уменьшает нагрузку на государственных регистраторов

повышает степень защищенности прав лиц на недвижимое имущество (так как исключает возможность проведения государственной регистрации на основании сфальсифицированных документов, которые могут быть поданы государственному регистратору).

"Автоматизация процессов государственной регистрации позволяет получать физическим и юридическим лицам в автоматическом режиме комплексную услугу по проведению в ДРРП определенных законодательством автоматических регистрационных действий с самого начала строительства и после его окончания", - подчеркнули в Министерстве развития общин и территорий Украины.