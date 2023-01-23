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В Україні арештували ще два російські літаки вартістю 10 млн євро

Фото: в Україні арештували ще два російські літаки вартістю 10 млн євро (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Суд наклав арешт на два літаки АН 148, які належать російському акціонерному товариству. Їхня вартість складає 10 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Відповідно до рішення РНБО до товариства застосували персональні спеціальні економічні та інші санкції.

За даними слідства, у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи кіпрську офшорну компанію для обходу санкцій, уклало договір оренди цих літаків з українським товариством, що використовувало їх у своїй господарській діяльності.

Проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну договори оренди розірвали, а літаки мали бути вивезені з нашої країни та доставлені до РФ.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами пособництва державі-агресору та колабораційної діяльності триває, ним займається СБУ (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Як повідомлялося раніше, суд заарештував активи російської фірми, яка займалася продажем паливно-мастильних матеріалів. Вилучене пальне передали на потреби українських військових.

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