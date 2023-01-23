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В Украине арестовали еще два российских самолета стоимостью 10 млн евро

Фото: в Украине арестовали еще два российских самолета стоимостью 10 млн евро (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд наложил арест на два самолета АН 148, принадлежащих российскому акционерному обществу. Их стоимость составляет 10 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

В соответствии с решением СНБО к обществу применили персональные специальные экономические и другие санкции.

По данным следствия, в 2021 году подсанкционное общество, используя кипрскую оффшорную компанию для обхода санкций, заключило договор аренды этих самолетов с украинским обществом, использовавшим их в своей хозяйственной деятельности.

Однако после полномасштабного вторжения России в Украину договоры аренды были разорваны, а самолеты должны были быть вывезены из нашей страны и доставлены в РФ.

При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора досудебное расследование по уголовному производству по фактам пособничества государству-агрессору и коллаборационной деятельности продолжается, им занимается СБУ (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Как сообщалось ранее, суд арестовал активы российской фирмы, которая занималась продажей горюче-смазочных материалов. Изъятое горючее передали на нужды украинских военных.

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