В Украине арестовали еще два российских самолета стоимостью 10 млн евро
Суд наложил арест на два самолета АН 148, принадлежащих российскому акционерному обществу. Их стоимость составляет 10 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
В соответствии с решением СНБО к обществу применили персональные специальные экономические и другие санкции.
По данным следствия, в 2021 году подсанкционное общество, используя кипрскую оффшорную компанию для обхода санкций, заключило договор аренды этих самолетов с украинским обществом, использовавшим их в своей хозяйственной деятельности.
Однако после полномасштабного вторжения России в Украину договоры аренды были разорваны, а самолеты должны были быть вывезены из нашей страны и доставлены в РФ.
При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора досудебное расследование по уголовному производству по фактам пособничества государству-агрессору и коллаборационной деятельности продолжается, им занимается СБУ (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
Как сообщалось ранее, суд арестовал активы российской фирмы, которая занималась продажей горюче-смазочных материалов. Изъятое горючее передали на нужды украинских военных.
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