Окрім ухилення від сплати податків, Жеваго підозрюють ще й у роботі на Росію

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки на підприємствах, пов’язаних з колишнім народним депутатом Костянтином Жеваго. Перевіряється можлива причетність Жеваго та інших підконтрольних йому осіб до колабораційної діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна .

"У рамках розслідування кримінального провадження слідчі ДБР проводять обшуки на підприємствах, пов'язаних із колишнім народним депутатом Жеваго. Перевіряється можлива причетність Жеваго та інших підконтрольних йому осіб до колабораційної діяльності, роботи його підприємств на користь РФ", - розповів співрозмовник агентства.

За його словами, йдеться, зокрема, про підприємства корпорації "Артеріум".

Також, як зазначило джерело, слідчі дії проводяться вдома в осіб, які від імені Жеваго провадять господарську діяльність в Україні та купують нерухомість та активи підприємств реального сектора економіки на користь екс-нардепа.

"Існує стійкий взаємний фінансово-господарський зв'язок між Жеваго та цими підприємствами", - пише Інтерфакс-Україна.

Як відомо, раніше Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження щодо компаній Жеваго, яких підозрюють в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на 10 млрд грн.

У липні 2021 року Жеваго було оголошено у міжнародний розшук на запит Державного бюро розслідувань в іншій справі - як власника банку "Фінанси та Кредит" його підозрюють в організації розтрати 113 млн доларів банку (еквівалент 2019 р. близько 2,5 млрд грн). Він досі перебуває у розшуку згідно з офіційною базою МВС.

При цьому статки Костянтина Жеваго Forbes оцінює у 2,4 млрд доларів - за версією видання, він є третім найбагатшим українцем.

Бізнес Жеваго включає в тому числі виробництво медикаментів. Корпорація "Артеріум", понад 90% якої належить Жеваго, є лідером на українському роздрібному ринку антибіотиків із продажу у грошовому еквіваленті.

Понад 11% проданих в Україні антибіотиків у 2020-2021 роках припадало на компанію Жеваго. Після початку повномасштабного вторгнення Росії "Артеріум" Жеваго продовжував вести бізнес у країні-агресорі.