В Україні арештували багатомільйонне майно підконтрольного росіянам підприємства

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів суд наклав арешт на корпоративні права металургійного підприємства загальною вартістю понад 40 млн грн, більше 250 об’єктів нерухомого майна та земельні ділянки площею понад 40 га", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Детективи Бюро економічної безпеки України передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами залізну руду російського олігарха на 1,8 млрд гривень.

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