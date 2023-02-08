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В Україні арештували багатомільйонне майно підконтрольного росіянам підприємства

Фото: в Україні арештували багатомільйонне майно підконтрольного росіянам підприємства (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Прокурори Офісу генерального прокурора забезпечили арешт багатомільйонних прав й майна металургійного підприємства, яке підконтрольне громадянам Росії й підсанкційним особам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів суд наклав арешт на корпоративні права металургійного підприємства загальною вартістю понад 40 млн грн, більше 250 об’єктів нерухомого майна та земельні ділянки площею понад 40 га", - пише пресслужба.

Досудове розслідування здійснюється за фактами:

  • службової недбалості посадових осіб Державної податкової служби;
  • привласнення майна службовими особами металургійного підприємства, що спричинило шкоду державі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Детективи Бюро економічної безпеки України передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами залізну руду російського олігарха на 1,8 млрд гривень.

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