В Украине арестовали многомиллионное имущество подконтрольного россиянам предприятия

Прокуроры Офиса генерального прокурора обеспечили арест многомиллионных прав и имущества металлургического предприятия, подконтрольного гражданам России и подсанкционным лицам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров суд наложил арест на корпоративные права металлургического предприятия общей стоимостью более 40 млн гривен, более 250 объектов недвижимого имущества и земельные участки площадью более 40 га", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Детективы Бюро экономической безопасности Украины передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами железную руду российского олигарха на 1,8 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.