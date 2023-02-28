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В Україні арештували активи бізнесмена Росії, який фінансує випробування ворожих ракет

Фото: в Україні арештували активи бізнесмена Росії, який фінансує випробування ворожих ракет (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Суд арештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка на суму 60 млн гривень. Росіянин причетний до фінансування збройної агресії проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях.
Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн грн", - пише пресслужба.

Зазначається, що російський бізнесмен є власником:

  • "Московського дослідного заводу бурової техніки";
  • "Гідроінжбуду";

Також він входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля.

За вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон. Частина прибутків була спрямована на фінансування науково-випробувальних полігонів Росії й навчальні центри, де проходили випробування авіації та ракетного озброєння.

"Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення, Сердюк намагався "переписати" власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур", - додає СБУ.

Зокрема Сердюк створив дві фірми в Сумській області та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України.

Під час обшуків були виявлені:

  • бухгалтерську звітність;
  • чорнові записи;
  • мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Фото: в Україні арештували активи бізнесмена Росії, який фінансує випробування ворожих ракет (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні суд також арештував майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти Росії.Загальна сума майна становить більше 142 млн гривень.

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