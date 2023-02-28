Суд арештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка на суму 60 млн гривень. Росіянин причетний до фінансування збройної агресії проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях.
Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн грн", - пише пресслужба.
Зазначається, що російський бізнесмен є власником:
Також він входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля.
За вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон. Частина прибутків була спрямована на фінансування науково-випробувальних полігонів Росії й навчальні центри, де проходили випробування авіації та ракетного озброєння.
"Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення, Сердюк намагався "переписати" власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур", - додає СБУ.
Зокрема Сердюк створив дві фірми в Сумській області та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України.
Під час обшуків були виявлені:
Фото: в Україні арештували активи бізнесмена Росії, який фінансує випробування ворожих ракет (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні суд також арештував майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти Росії.Загальна сума майна становить більше 142 млн гривень.
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