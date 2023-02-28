Суд арестовал имущество российского бизнесмена Николая Сердюка на сумму 60 млн гривен. Россиянин причастен к финансированию вооруженной агрессии против Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Решение суда касается шести компаний по производству и исследованию буровой техники, а также изготовлению аграрной продукции в Киевской и Сумской областях. Общая стоимость арестованных активов составляет 60 млн грн", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что российский бизнесмен владелец:
Также он входит в ближайшее окружение руководителей финансово-промышленных групп Кремля.
По указаниям подконтрольные украинские предприятия производили высокотехнологичную продукцию для бурения скважин и продавали ее за границу. Часть доходов была направлена на финансирование научно-испытательных полигонов России и учебных центров, где проходили испытания авиации и ракетного вооружения.
"Чтобы скрыть свой бизнес в Украине после полномасштабного вторжения, Сердюк пытался переписать собственные предприятия на девять представителей подконтрольных коммерческих структур", - добавляет СБУ.
В частности, Сердюк создал две фирмы в Сумской области и в одной из стран ЕС для нелегального вывода собственных доходов из Украины.
Во время обысков были обнаружены:
Фото: в Украине арестовали активы бизнесмена России, финансирующего испытание вражеских ракет (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня суд также арестовал имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты России. Общая сумма имущества составляет более 142 млн гривен.
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