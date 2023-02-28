В Україні арештували багатомільйонне майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти Росії

Сумська обласна прокуратура наклала арешт на майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти Росії. Загальна сума майна становить більше 142 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"Сумська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у 7 кримінальних провадженнях стосовно суб’єктів господарювання за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", - пише пресслужба.

В рамках кримінальних проваджень було арештовано майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти РФ, на загальну суму понад 142 млн грн.

На цей час до АРМА були надіслані матеріали про передачу капіталу, іменних акцій, нематеріальних активів майже на 45 млн грн.

"Вирішується питання щодо передачі до АРМА всього арештованого майна", - додає пресслужба.