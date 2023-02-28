ua ru
Вт, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні арештували багатомільйонне майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти Росії

Новость на русском →
Вівторок 28 лютого 2023 14:30
В Україні арештували багатомільйонне майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти Росії Фото: в Україні арештували багатомільйонне майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сумська обласна прокуратура наклала арешт на майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти Росії. Загальна сума майна становить більше 142 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"Сумська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у 7 кримінальних провадженнях стосовно суб’єктів господарювання за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", - пише пресслужба.

В рамках кримінальних проваджень було арештовано майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти РФ, на загальну суму понад 142 млн грн.

На цей час до АРМА були надіслані матеріали про передачу капіталу, іменних акцій, нематеріальних активів майже на 45 млн грн.

"Вирішується питання щодо передачі до АРМА всього арештованого майна", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Кривому розі нещодавно правоохоронці знешкодили діяльність наркокартелю "Двадцятівські". Злочинці "забезпечували" наркотиками майже всі регіони України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
DAILY
Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ