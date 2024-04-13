В Україні анонсували запуск "Залізного полігону": що це і навіщо потрібен

"Ми хочемо створити цей полігон, який дозволить виробнику отримати доступ до фахової оцінки його виробу, спрямувати його методологією всіх випробувань, забезпечити майданчиком та відповідними засобами для оцінки характеристик тих чи інших засобів, надати допомогу в оформленні документів", - пояснив Лебеденко.

За його словами, та система, що існувала раніше, була складнішою та вимагала більше процедур. Крім того, доступ до полігонів, де можна було випробовувати зброю, був більш закритим для вітчизняних виробників. Нова ж процедура дозволить скоротити час виробництва нового озброєння для ЗСУ.

Наразі, як розповів Лебеденко, планується запуск програми "Залізний полігон" за трьома напрямками:

роботизовані системи;

безпілотники;

системи РЕБ.

Всі вони мають запрацювати вже за місяць.

"Будь-який виробник на будь-якій стадії виробництва його зразка має можливість звернутись до ЗСУ і отримати час та дату коли він зможе прибути (до полігону - ред.) зі своїм зразком", - додав заступник головкома ЗСУ.