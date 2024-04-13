В Украине анонсировали запуск "Железного полигона": что это и зачем нужен

"Мы хотим создать этот полигон, который позволит производителю получить доступ к профессиональной оценке его изделия, направить его методологией всех испытаний, обеспечить площадкой и соответствующими средствами для оценки характеристик тех или иных средств, оказать помощь в оформлении документов", - пояснил Лебеденко.

По его словам, существовавшая ранее система была более сложной и требовала больше процедур. Кроме того, доступ к полигонам, где можно было опробовать оружие, был более закрытым для отечественных производителей. Новая процедура позволит сократить время производства нового вооружения для ВСУ.

По словам Лебеденко, планируется запуск программы "Железный полигон" по трем направлениям:

роботизированные системы;

беспилотники;

системы РЭБ.

Все они должны заработать уже через месяц.

"Любой производитель на любой стадии производства его образца имеет возможность обратиться в ВСУ и получить время и дату, когда он сможет прибыть (на полигон - ред.) со своим образцом", - добавил заместитель главкома ВСУ.