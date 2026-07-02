В Україні анонсували конкурс на створення роботів-гуманоїдів для ЗСУ

За його словами, бойові роботи повинні мінімізувати ризики для українських військових під час виконання бойових завдань та ротації на передовій.

Керівник Brave1 Андрій Гриценюк також додав, що розвиток цього напряму відповідає сучасним світовим тенденціям, адже створення людиноподібних роботів активно просувається у США та Китаї.

За його словами, на першому етапі українські інженери працюватимуть над простішими моделями, які згодом поступово вдосконалюватимуться та отримуватимуть ширший функціонал.

Роботи на озброєнні ЗСУ

Раніше американська робототехнічна компанія Foundation за підтримки урядів США та України провела перші випробування двох роботів-гуманоїдів Phantom MK-1.

Тести показали як величезний потенціал андроїдів, так і серйозні технічні обмеження, які наразі заважають їм повноцінно замінити піхоту.

Модель Phantom MK-1, представлена восени 2025 року, стала однією з перших у світі гуманоїдних платформ, розроблених з урахуванням специфіки бойових дій.

Зріст робота становить близько 175 сантиметрів, а вага коливається у межах 79-82 кілограмів. На передовій в Україні гуманоїдів використовували переважно для підвезення боєкомплекту та провізії на позиції під вогнем.