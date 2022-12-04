Из Украины в Африку отправилось второе судно с гуманитарным грузом пшеницы: куда следует

Из Украины в Африку отправилось второе судно с 30 тысячами тонн гумманитарного груза пшеницы. Заявлено, что зерновоз должен доставить продовольствие в Эфиопию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.

BC CALLISTO — это второе судно в рамках программы, начатой президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Первое судно NORD VIND вчера, 3 декабря, прибыло в порт Джибути, откуда 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы будут доставлены жителям Эфиопии.

Также в порту Черноморска загружаются еще два балкера NEVA и RUBYMAR, которые доставят 55 тысяч тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана.

За два дня порты Большой Одессы отправили 9 судов с 336 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. С начала реализации "зерновой инициативы" мир получил 13 млн тонн украинского продовольствия.