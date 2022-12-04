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Из Украины в Африку отправилось второе судно с гуманитарным грузом пшеницы: куда следует

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Киев, Воскресенье 04 декабря 2022 16:15
Из Украины в Африку отправилось второе судно с гуманитарным грузом пшеницы: куда следует Фото: в Африку отправилось второе судно с гуманитарным грузом из Одесской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Из Украины в Африку отправилось второе судно с 30 тысячами тонн гумманитарного груза пшеницы. Заявлено, что зерновоз должен доставить продовольствие в Эфиопию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.

BC CALLISTO — это второе судно в рамках программы, начатой президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Первое судно NORD VIND вчера, 3 декабря, прибыло в порт Джибути, откуда 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы будут доставлены жителям Эфиопии.

Из Украины в Африку отправилось второе судно с гуманитарным грузом пшеницы: куда следуетТакже в порту Черноморска загружаются еще два балкера NEVA и RUBYMAR, которые доставят 55 тысяч тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана.

За два дня порты Большой Одессы отправили 9 судов с 336 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. С начала реализации "зерновой инициативы" мир получил 13 млн тонн украинского продовольствия.

Из Украины в Африку отправилось второе судно с гуманитарным грузом пшеницы: куда следует

Ранее сообщалось, что Кабмин увеличил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали - из госбюджета дополнительно выделяется 124 млн гривен на зерно для голодающих стран Африки.

Также перед этим правительство Украины выделило гуманитарную помощь Судану, Йемену, Кении и Нигерии. Так, голодающим странам пришлют пшеницу и кукурузу на 900 млн гривен.

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