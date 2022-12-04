Из Украины в Африку отправилось второе судно с гуманитарным грузом пшеницы: куда следует
Из Украины в Африку отправилось второе судно с 30 тысячами тонн гумманитарного груза пшеницы. Заявлено, что зерновоз должен доставить продовольствие в Эфиопию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.
BC CALLISTO — это второе судно в рамках программы, начатой президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Первое судно NORD VIND вчера, 3 декабря, прибыло в порт Джибути, откуда 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы будут доставлены жителям Эфиопии.
Также в порту Черноморска загружаются еще два балкера NEVA и RUBYMAR, которые доставят 55 тысяч тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана.
За два дня порты Большой Одессы отправили 9 судов с 336 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. С начала реализации "зерновой инициативы" мир получил 13 млн тонн украинского продовольствия.
Ранее сообщалось, что Кабмин увеличил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали - из госбюджета дополнительно выделяется 124 млн гривен на зерно для голодающих стран Африки.
Также перед этим правительство Украины выделило гуманитарную помощь Судану, Йемену, Кении и Нигерии. Так, голодающим странам пришлют пшеницу и кукурузу на 900 млн гривен.
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