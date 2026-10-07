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В Україні 8 жовтня діятимуть графіки відключення світла: де готуватися до обмежень

20:00 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: відключення світла зачеплять п'ять областей України (Getty Images)

У кількох областях України у четвер, 8 жовтня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських обстрілів.

Київська область

На Київщині 8 жовтня діятимуть стабілізаційні відключення:

  • 1.1 та 2.1 черги: 10:30 - 14:30;

  • 1.2 черга: 21:00 - 24:00;

  • 2.2 черга: 00:00 - 04:00 та 21:00 - 24:00;

  • 3.1 черга: 15:00 - 18:00;

  • 3.2 черга: 03:30 - 07:30.

Черкаська область

У Черкаській області графіки діятимуть протягом всієї доби (00:00 -24:00):

  • 1.1: 17:00 - 19:00;

  • 1.2: 00:00 - 01:00, 17:00 - 19:00;

  • 2.1: 01:00 - 03:00, 17:00 - 19:00, 23:00 - 00:00;

  • 2.2: 05:00 - 07:00, 15:00 - 17:00, 23:00 - 00:00;

  • 3.1 та 3.2: 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00;

  • 4.1: 07:00 - 09:00, 21:00 - 22:00;

  • 4.2: 07:00 - 09:00, 21:00 - 23:00;

  • 5.1: 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00;

  • 5.2: 03:00 - 05:00, 13:00 - 15:00, 19:00 - 21:00;

  • 6.1 та 6.2: 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00.

Полтавська область

В області обсяг відключень змінюватиметься:

  • 00:00 - 07:00 - 0 та 5 черги;

  • 07:00 - 15:00 - 1 черга;

  • 15:00 - 22:00 - 1 та 5 черги;

  • 22:00 - 23:59 - 1 черга.

Харківська область

У регіоні відключення діють з 00:00 до 23:59. Для бізнесу та промисловості застосовують графіки обмеження потужності.

  • 1.1 та 1.2: 13:00 - 16:30;

  • 2.1: 15:00 - 16:30;

  • 2.2: 02:30 - 06:00;

  • 3.1 та 3.2: 16:30 - 20:00;

  • 4.1: 07:00 - 09:30, 16:30 - 20:00;

  • 4.2: 06:00 - 09:30;

  • 5.1 та 5.2: 20:00 - 23:30;

  • 6.1: 00:00 - 02:30, 10:00 - 13:00, 20:00 - 22:00;

  • 6.2: 10:00 - 13:00.

Сумська область

  • 1.1: 02:00 - 04:00; 1.2: 00:00 - 02:00;

  • 2.1: 22:00 - 00:00; 2.2: 20:00 - 00:00;

  • 3.1: 18:00 - 22:00; 3.2: 16:00 - 20:00;

  • 4.1: 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00; 4.2: 12:00 - 16:00;

  • 5.1: 10:00 - 14:00; 5.2: 08:00 - 12:00;

  • 6.1: 06:00 - 10:00, 18:00 - 20:00;

  • 6.2: 04:00 - 06:00, 07:00 - 08:00, 15:00 - 18:00.

Графіки запровадили через наслідки російських обстрілів енергоінфраструктури.

Енергетики закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію та не вмикати потужні прилади одночасно після відновлення живлення.

Нагадаємо, через систематичні обстріли української енергетичної інфраструктури з боку РФ у країні знову змушені застосовувати обмеження споживання.

Зокрема, раніше енергетики повідомляли, що в "Укренерго" повідомили про відключення світла в 5 областях через удари РФ. Тоді внаслідок ворожих атак були зафіксовані нові знеструмлення, а в регіонах ввели графіки обмежень.

Пізніше стало відомо, що в Україні продовжать відключати світло за графіками 8 жовтня. У профільній компанії деталізували перелік областей та час застосування погодинних відключень електроенергії.

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