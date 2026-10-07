В Україні 8 жовтня діятимуть графіки відключення світла: де готуватися до обмежень

У кількох областях України у четвер, 8 жовтня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DTEK, АТ "Черкасиобленерго", "Полтаваобленерго", "Харківобленерго" та АТ "Сумиобленерго".
На Київщині 8 жовтня діятимуть стабілізаційні відключення:
1.1 та 2.1 черги: 10:30 - 14:30;
1.2 черга: 21:00 - 24:00;
2.2 черга: 00:00 - 04:00 та 21:00 - 24:00;
3.1 черга: 15:00 - 18:00;
3.2 черга: 03:30 - 07:30.
У Черкаській області графіки діятимуть протягом всієї доби (00:00 -24:00):
1.1: 17:00 - 19:00;
1.2: 00:00 - 01:00, 17:00 - 19:00;
2.1: 01:00 - 03:00, 17:00 - 19:00, 23:00 - 00:00;
2.2: 05:00 - 07:00, 15:00 - 17:00, 23:00 - 00:00;
3.1 та 3.2: 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00;
4.1: 07:00 - 09:00, 21:00 - 22:00;
4.2: 07:00 - 09:00, 21:00 - 23:00;
5.1: 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00;
5.2: 03:00 - 05:00, 13:00 - 15:00, 19:00 - 21:00;
6.1 та 6.2: 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00.
В області обсяг відключень змінюватиметься:
00:00 - 07:00 - 0 та 5 черги;
07:00 - 15:00 - 1 черга;
15:00 - 22:00 - 1 та 5 черги;
22:00 - 23:59 - 1 черга.
У регіоні відключення діють з 00:00 до 23:59. Для бізнесу та промисловості застосовують графіки обмеження потужності.
1.1 та 1.2: 13:00 - 16:30;
2.1: 15:00 - 16:30;
2.2: 02:30 - 06:00;
3.1 та 3.2: 16:30 - 20:00;
4.1: 07:00 - 09:30, 16:30 - 20:00;
4.2: 06:00 - 09:30;
5.1 та 5.2: 20:00 - 23:30;
6.1: 00:00 - 02:30, 10:00 - 13:00, 20:00 - 22:00;
6.2: 10:00 - 13:00.
1.1: 02:00 - 04:00; 1.2: 00:00 - 02:00;
2.1: 22:00 - 00:00; 2.2: 20:00 - 00:00;
3.1: 18:00 - 22:00; 3.2: 16:00 - 20:00;
4.1: 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00; 4.2: 12:00 - 16:00;
5.1: 10:00 - 14:00; 5.2: 08:00 - 12:00;
6.1: 06:00 - 10:00, 18:00 - 20:00;
6.2: 04:00 - 06:00, 07:00 - 08:00, 15:00 - 18:00.
Графіки запровадили через наслідки російських обстрілів енергоінфраструктури.
Енергетики закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію та не вмикати потужні прилади одночасно після відновлення живлення.
Нагадаємо, через систематичні обстріли української енергетичної інфраструктури з боку РФ у країні знову змушені застосовувати обмеження споживання.
Зокрема, раніше енергетики повідомляли, що в "Укренерго" повідомили про відключення світла в 5 областях через удари РФ. Тоді внаслідок ворожих атак були зафіксовані нові знеструмлення, а в регіонах ввели графіки обмежень.
Пізніше стало відомо, що в Україні продовжать відключати світло за графіками 8 жовтня. У профільній компанії деталізували перелік областей та час застосування погодинних відключень електроенергії.