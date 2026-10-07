"Укренерго" повідомило про відключення світла в 5 областях через удари РФ, сьогодні будуть графіки
Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру України станом на ранок зафіксовані нові знеструмлення у п'яти областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Де є знеструмлення
Внаслідок російських ударів без світла залишилися споживачі у таких регіонах:
- Полтавська область;
- Чернігівська область;
- Харківська область;
- Вінницька область;
- Херсонська область.
Де і як діють графіки відключень
Через пошкодження обладнання та задля уникнення перевантаження мереж упродовж усієї доби в частині регіонів вимушено застосовуються заходи обмеження споживання:
- для промисловості діють графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.
Енергетики закликають громадян споживати електроенергію ощадливо у період дії обмежень. Перевірити наявність відключень за своєю адресою, а також дізнатися точний час і тривалість знеструмлень можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.