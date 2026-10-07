"Укренерго" повідомило про відключення світла в 5 областях через удари РФ, сьогодні будуть графіки

Фото: в Україні є знеструмлення через обстріл (Getty Images)

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Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру України станом на ранок зафіксовані нові знеструмлення у п'яти областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".