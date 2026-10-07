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"Укренерго" повідомило про відключення світла в 5 областях через удари РФ, сьогодні будуть графіки

10:45 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Ірина Гамерська
"Укренерго" повідомило про відключення світла в 5 областях через удари РФ, сьогодні будуть графіки Фото: в Україні є знеструмлення через обстріл (Getty Images)
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Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру України станом на ранок зафіксовані нові знеструмлення у п'яти областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Де є знеструмлення

Внаслідок російських ударів без світла залишилися споживачі у таких регіонах:

  • Полтавська область;
  • Чернігівська область;
  • Харківська область;
  • Вінницька область;
  • Херсонська область.

Де і як діють графіки відключень

Через пошкодження обладнання та задля уникнення перевантаження мереж упродовж усієї доби в частині регіонів вимушено застосовуються заходи обмеження споживання:

  • для промисловості діють графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Енергетики закликають громадян споживати електроенергію ощадливо у період дії обмежень. Перевірити наявність відключень за своєю адресою, а також дізнатися точний час і тривалість знеструмлень можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Читайте також: Як у областях України сьогодні вимикатимуть світло: з'явилися графіки

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