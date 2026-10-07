В Украине 8 октября будут действовать графики отключения света: где готовиться к ограничениям

Напомним, из-за систематических обстрелов украинской энергетической инфраструктуры со стороны РФ в стране вновь вынуждены применять ограничения потребления.

В частности, ранее энергетики сообщали, что в "Укрэнерго" сообщили об отключении света в 5 областях из-за ударов РФ. Тогда в результате вражеских атак были зафиксированы новые обесточивания, а в регионах были введены графики ограничений.

Позже стало известно, что в Украине продолжат отключать свет по графику 8 октября. В профильной компании детализирован перечень областей и время применения почасовых отключений электроэнергии.