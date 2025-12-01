UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні у 8 разів зросла кількість вакансій з бронюванням: де платять найвищі зарплати

Фото: В Україні виросла кількість вакансій з бронюванням (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кількість вакансій із можливістю бронювання в Україні за рік зросла у 8 разів. Найактивніше роботодавці шукають працівників у сфері робітничих спеціальностей, де попит і пропозиція зростають найшвидше.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.

Пропозиція вакансій з бронюванням стрімко зростає

Найбільше вакансій із бронюванням нині припадає на категорію "Виробництво, робітничі спеціальності", особливо у розділі "Інше", де шукають:

  • пилорамників;
  • електриків;
  • операторів верстатів;
  • кухарів;
  • заправників.

За рік кількість таких оголошень збільшилася в 11 разів.

Різке зростання пропозиції спостерігають і в інших категоріях:

  • різноробочі - у 18 разів більше оголошень;
  • продавці - у 13 разів;
  • будівельники - у 9 разів;
  • вантажники - у 8 разів;
  • водії - у 5 разів.

Попит серед шукачів теж різко зріс

Інтерес до вакансій із бронюванням по Україні зріс у 16 разів. Якщо торік таких відгуків були десятки, то тепер - сотні й тисячі.

Найпопулярніші серед кандидатів професії:

  • продавець - відгуки зросли у 66 разів;
  • різноробочий - у 38 разів;
  • будівельник - у 9 разів;
  • водій - у 8 разів;
  • вантажник - у 7 разів.

Де найбільше вакансій із бронюванням

У жовтні 2025 року найбільше пропозицій зафіксували в:

  • Київській області - майже 2 000 вакансій;
  • Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Одеській - 300-700;
  • Запорізькій та Івано-Франківській - 200-250;
  • в інших регіонах - 100-200 оголошень.

Де платять найбільше

Найвищі медіанні зарплати у жовтні 2025 року за вакансіями з бронюванням пропонували в:

  • Івано-Франківській області - 40 000 гривень;
  • Херсонській та Тернопільській - 35 000 гривень;
  • Київській - 33 400 гривень;
  • Львівській та Волинській - 32 500 гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що українці найкомфортніше почуваються із зарплатою 20-30 тисяч гривень. Близько третини шукачів хочуть заробляти 30-50 тисяч, а лише кожен п’ятий прагне доходу від 50 тисяч.

Також ми розповідали, що за 10 місяців 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості майже 400 тисяч вакансій - на 14% більше, ніж торік. Найбільше шукали працівників у торгівлі та сфері послуг, а найчастіші запити стосувалися підсобних робітників, продавців і водіїв.

