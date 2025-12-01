В Україні у 8 разів зросла кількість вакансій з бронюванням: де платять найвищі зарплати

Кількість вакансій із можливістю бронювання в Україні за рік зросла у 8 разів. Найактивніше роботодавці шукають працівників у сфері робітничих спеціальностей, де попит і пропозиція зростають найшвидше.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.
Найбільше вакансій із бронюванням нині припадає на категорію "Виробництво, робітничі спеціальності", особливо у розділі "Інше", де шукають:
За рік кількість таких оголошень збільшилася в 11 разів.
Різке зростання пропозиції спостерігають і в інших категоріях:
Інтерес до вакансій із бронюванням по Україні зріс у 16 разів. Якщо торік таких відгуків були десятки, то тепер - сотні й тисячі.
Найпопулярніші серед кандидатів професії:
У жовтні 2025 року найбільше пропозицій зафіксували в:
Найвищі медіанні зарплати у жовтні 2025 року за вакансіями з бронюванням пропонували в:
Раніше РБК-Україна писало, що українці найкомфортніше почуваються із зарплатою 20-30 тисяч гривень. Близько третини шукачів хочуть заробляти 30-50 тисяч, а лише кожен п’ятий прагне доходу від 50 тисяч.
Також ми розповідали, що за 10 місяців 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості майже 400 тисяч вакансій - на 14% більше, ніж торік. Найбільше шукали працівників у торгівлі та сфері послуг, а найчастіші запити стосувалися підсобних робітників, продавців і водіїв.