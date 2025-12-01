В Украине в 8 раз выросло количество вакансий с бронированием: где платят самые высокие зарплаты

Предложение вакансий с бронированием стремительно растет

Больше всего вакансий с бронированием сейчас приходится на категорию "Производство, рабочие специальности", особенно в разделе "Другое", где ищут:

пилорамщиков;

электриков;

операторов станков;

поваров;

заправщиков.

За год количество таких объявлений увеличилось в 11 раз.

Резкий рост предложения наблюдают и в других категориях:

разнорабочие - в 18 раз больше объявлений;

продавцы - в 13 раз;

строители - в 9 раз;

грузчики - в 8 раз;

водители - в 5 раз.

Спрос среди соискателей тоже резко вырос

Интерес к вакансиям с бронированием по Украине вырос в 16 раз. Если в прошлом году таких откликов были десятки, то теперь - сотни и тысячи.

Самые популярные среди кандидатов профессии:

продавец - отклики выросли в 66 раз;

разнорабочий - в 38 раз;

строитель - в 9 раз;

водитель - в 8 раз;

грузчик - в 7 раз.

Где больше всего вакансий с бронированием

В октябре 2025 года больше всего предложений зафиксировали в:

Киевской области - почти 2 000 вакансий;

Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Одесской - 300-700;

Запорожской и Ивано-Франковской - 200-250;

в других регионах - 100-200 объявлений.

Где платят больше всего

Самые высокие медианные зарплаты в октябре 2025 года по вакансиям с бронированием предлагали в: