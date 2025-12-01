RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине в 8 раз выросло количество вакансий с бронированием: где платят самые высокие зарплаты

Фото: В Украине выросло количество вакансий с бронированием (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Количество вакансий с возможностью бронирования в Украине за год выросло в 8 раз. Активнее всего работодатели ищут работников в сфере рабочих специальностей, где спрос и предложение растут быстрее всего.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Предложение вакансий с бронированием стремительно растет

Больше всего вакансий с бронированием сейчас приходится на категорию "Производство, рабочие специальности", особенно в разделе "Другое", где ищут:

  • пилорамщиков;
  • электриков;
  • операторов станков;
  • поваров;
  • заправщиков.

За год количество таких объявлений увеличилось в 11 раз.

Резкий рост предложения наблюдают и в других категориях:

  • разнорабочие - в 18 раз больше объявлений;
  • продавцы - в 13 раз;
  • строители - в 9 раз;
  • грузчики - в 8 раз;
  • водители - в 5 раз.

Спрос среди соискателей тоже резко вырос

Интерес к вакансиям с бронированием по Украине вырос в 16 раз. Если в прошлом году таких откликов были десятки, то теперь - сотни и тысячи.

Самые популярные среди кандидатов профессии:

  • продавец - отклики выросли в 66 раз;
  • разнорабочий - в 38 раз;
  • строитель - в 9 раз;
  • водитель - в 8 раз;
  • грузчик - в 7 раз.

Где больше всего вакансий с бронированием

В октябре 2025 года больше всего предложений зафиксировали в:

  • Киевской области - почти 2 000 вакансий;
  • Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Одесской - 300-700;
  • Запорожской и Ивано-Франковской - 200-250;
  • в других регионах - 100-200 объявлений.

Где платят больше всего

Самые высокие медианные зарплаты в октябре 2025 года по вакансиям с бронированием предлагали в:

  • Ивано-Франковской области - 40 000 гривен;
  • Херсонской и Тернопольской - 35 000 гривен;
  • Киевской - 33 400 гривен;
  • Львовской и Волынской - 32 500 гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцы комфортнее всего чувствуют себя с зарплатой 20-30 тысяч гривен. Около трети соискателей хотят зарабатывать 30-50 тысяч, а лишь каждый пятый стремится к доходу от 50 тысяч.

Также мы рассказывали, что за 10 месяцев 2025 года работодатели подали в Государственную службу занятости почти 400 тысяч вакансий - на 14% больше, чем в прошлом году. Больше всего искали работников в торговле и сфере услуг, а самые частые запросы касались подсобных рабочих, продавцов и водителей.

