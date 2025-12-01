В Украине в 8 раз выросло количество вакансий с бронированием: где платят самые высокие зарплаты

Количество вакансий с возможностью бронирования в Украине за год выросло в 8 раз. Активнее всего работодатели ищут работников в сфере рабочих специальностей, где спрос и предложение растут быстрее всего.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Больше всего вакансий с бронированием сейчас приходится на категорию "Производство, рабочие специальности", особенно в разделе "Другое", где ищут:
За год количество таких объявлений увеличилось в 11 раз.
Резкий рост предложения наблюдают и в других категориях:
Интерес к вакансиям с бронированием по Украине вырос в 16 раз. Если в прошлом году таких откликов были десятки, то теперь - сотни и тысячи.
Самые популярные среди кандидатов профессии:
В октябре 2025 года больше всего предложений зафиксировали в:
Самые высокие медианные зарплаты в октябре 2025 года по вакансиям с бронированием предлагали в:
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы комфортнее всего чувствуют себя с зарплатой 20-30 тысяч гривен. Около трети соискателей хотят зарабатывать 30-50 тысяч, а лишь каждый пятый стремится к доходу от 50 тысяч.
Также мы рассказывали, что за 10 месяцев 2025 года работодатели подали в Государственную службу занятости почти 400 тысяч вакансий - на 14% больше, чем в прошлом году. Больше всего искали работников в торговле и сфере услуг, а самые частые запросы касались подсобных рабочих, продавцов и водителей.