UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні 6 млн абонентів без світла. Київ у списку проблемних регіонів

Фото: в Україні 6 млн абонентів без світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні станом на вечір 30 листопада близько 6 мільйонів абонентів залишилися без світла. Ситуація з електропостачанням залишається тяжкою у семи регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"На сьогоднішній вечір близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключено від електрики. Ситуація залишається дуже складною саме у столиці, а також у Київській, Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях", - зазначив президент.

За його словами, зараз енергетики роблять все для того, щоб стабілізувати ситуацію та вмикати світло на більш тривалий час.

"І я ще раз хочу наголосити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самої енергокомпанії, так і місцевої влади. Люди мають право знати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві почнуть діяти "ручні відключення", щоб вимикати світло у будинках, що знаходяться на лініях критичної інфраструктури.

Також ми писали, що Держенергонагляд за дорученням Міненерго перевірятиме обленерго на дотримання графіків відключення електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленськийвимкнення світлаенергетики